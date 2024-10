Sinner diretta Atp Shanghai: l'azzurro batte Daniel. Tennis oggi LIVE

10:32

Sinner, il bel gesto con la raccattapalle

Nel corso del secondo set contro Daniel, Jannik Sinner è stato protagonista di un bel gesto, nei confronti di una raccattapalle (LEGGI TUTTO...)

10:09

Sinner: "Domani sarà un'altra gara"

Dopo aver battuto Daniel, Sinner guarda già alla sfida di domani. Nel secondo turno l'azzurro affronterà l'argentino Etcheverry: "Sarà una partita completamente diversa. Dovrò alzare il livello del gioco".

TUTTO SULLA SFIDA TRA SINNER E ETCHEVERRY

09:56

Sinner: "Contento del nuovo team"

Jannik Sinner ha poi parlato del nuovo team che lo accompagna: "Ci vorrà un pò di tempo per conoscers, ma mi sento a mio agio con loro. Cerchiamo di cambiare e migliorare alcune cose. Sono felice che, una volta presa questa decisione, sono arrivati subito con me. Abbiamo ancora del lavoro da svolgere e speriamo che riusciremo a fare sempre meglio".

SINNER-DANIEL, IL TABELLINO LIVE

9:47

Sinner: "Mi sento in buona forma"

Jannik Sinner al termine della sfida con Daniel, ha aprlato delle difficoltà di passare dal torneo di Pechino a quello di Shanghai. "Anche lo scorso anno ho avuto una situazione simile e non è stato un problema. Mi sento in buona forma. Cercherò di migliorare per domani, ma oggi è andata benissimo. Sono molto felice di questa partita".

9:45

Sinner, l'avversario nel prossimo turno

L'azzurro affronterà l'argentino Etcheverry, numero 37 al mondo, nel secondo turno del torneo di Shanghai.

9:37

Sinner porta a casa il successo: 6-1, 6-4

Sinner si porta sul 30-15, poi commette il primo doppio fallo del match (30-30). Daniel sbaglia un recupero da fondo campo, poi Sinner chiude con un servizio vincente. L'azzurro vince in un'ora e diciassette minuti.

9:32

Daniel con coraggio: 5-4

Daniel mantiene il servizio e allunga la gara: ora Sinner servirà per il match.

IL TABELLINO DEL MATCH

9:31

Sinner si porta sul 5-3

Grazie al dodicesimo ace della gara (il nono sel secondo set), Sinner si porta sul 5-3. Ora Daniel servirà per restare in partita

9:25

Daniel resta in corsa: 4-3 Sinner

Daniel tiene il servizio, senza salvare palle break e senza ricorrere ai vantaggi: l'azzurro avanti 4-3.

9:21

Sinner vola sul 4-2

Sinner parte con due ace, il decimo e l'undicesimo della sfida. Poi commette un'incertezza, alla quale rimedia con un bel passante (40-15). L'azzurro chiude con una volèe di rovescio sotto rete.

9:17

Daniel porta a casa un game infinito: 3-2 per Sinner

Gioco lunghissimo, con ventidue punti giocati: Daniel annulla quattro palle break e alla fine chiude con due ace: 3-2 per Sinner

IL TABELLINO DEL MATCH

9:05

Sinner allunga: 3-1

Daniel guadagna il primo turno, poi Sinner mette a segno due ace (il settimo e l'ottavo del match) e un servizio vincente. Sul 40-15 Daniel sale a rete e porta all'errore (da fondo campo) l'azzurro. Sinner sbaglia ancora un dritto e porta il game ai vantaggi, dove chiude la sfida.

8:59

Break per Sinner: 2-1

Daniel parte bene, poi subisce il ritorno di Sinner (15-40). Il tennista giapponese prova a recuperare, ma poi cede dopo una risposta dell'azzurro. Sinner strappa il servizio e va sul 2-1.

8:54

Tre ace per Sinner: 1-1

Daniel parte bene (0-15), poi subisce due ace e un ottima seconda di servizio di Sinner, alla quale risponde, mandando la palla sul fondo. Un errore di Sinner al rovescio porta il risultato sul 40-30: l'azzurro chiude con un ace (il terzo del game).

8:50

Daniel inizia bene il secondo set: 1-0

Game equilibrato: Daniel si porta sul 40-30, ma Sinner con un ritmo asfissiante e con dei colpi da fondo campo, pareggia. Daniel annulla una palla break, poi chiude il game.

8:41

Sinner chiude il primo set: 6-1

Sinner mantiene agevolmente il servizio (splendido un punto, chiuso a rete) e chiude il primo set in soli 22': Sinner si impone 6-1.

8:39

Sinner implacabile: 5-1

Sinner cola sullo 0-40 (con un lungolinea che tocca un centimetro di linea), poi chiude con un passante e porta a casa il break.

8:34

Sinner vola sul 4-1

Musetti perfetto al servizio: l'azzurro chiude con un ace e si porta sul 4-1 nel primo set.

8:32

Sinner strappa il servizio a Daniel: 3-1

Sinner chiude il primo punto, poi subisce l'aggressività al servizio di Daniel. Sul 30-30, l'azzurro porta a casa il punto con un rovescio poderoso, guadagnando la prima palla break della sfida. Daniel sbaglia un rovescio e regala il punto e il game a Sinner

8:27

Sinner torna avanti: 2-1

Sinner parte con un ace, poi Daniel chiude un bel lungolinea. L'azzurro si riporta in vantaggio al termine di un lungo scambio (30-15), poi porta a casa un punto con una bella palla corta, seguita da un passante. L'azzurro chiude il game con un servizio vincente.

8:24

Daniel perfetto al servizio: 1-1

Daniel risponde presente e con due servizi vincenti, porta a casa il game dell'1-1.

8:23

Sinner parte forte: 1-0

Jannik Sinner tiene il servizio senza particolari problemi e si aggiudica il primo game della sfida

8:22

Si parte: inizia la sfida tra Sinner e Daniel

Inizia il match tra Sinner e Daniel. Servizio all'azzurro

8:04

Alcaraz batte Shang: ora tocca a Sinner

Carlos Alcaraz ha battuto Shang con un nettp 6-2, 6-2. Ora toccherà a Sinner sul campo centrale.

7:55

Sinner, il comunicato del Tas: con una sorpresa

Non esiste una data per l'arbitrato. E questa per Jannik, potrebbe non essere una buona notizia (LEGGI TUTTO...)

7:39

Sinner in campo dopo Alcaraz

Jannik Sinner esordirà contro Daniel sul campo centrale, al termine della gara tra Alcaraz e Shang. Lo spagnolo al momento avanti 6-2, 3-1.

7:25

Atp di Shanghai, il montepremi

Questo il montepremi e i punti che si guadagnano nel torneo di Shanghai:

PRIMO TURNO – € 20.841 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 30.925 (30 punti)

TERZO TURNO – € 52.975 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 90.533 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 165.828 (200 punti)

SEMIFINALI – € 291.320 (400 punti)

FINALISTA – € 524.376 (650 punti)

VINCITORE – € 986.007 (1000 punti)

7:12

Sinner-Daniel, i precedenti

Tra Sinner e Daniel c'è un solo precedente, la sfida disputata per il terzo turno degli Australian Open 2022: in quell'occasione fu l'azzurro a vincere con il punteggio di 6-4 1-6 6-3 6-1.

07:00

Sinner, tutto sulla sfida con Daniel

Tutte le info sull'esordio di Jannik Sinner nel torneo di Shanghai. L'azzurro affronta il giapponese Daniel. (LEGGI TUTTO...)

Shanghai - Cina