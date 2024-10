Berrettini, Musetti diretta Atp Shanghai: segui tutti gli italiani. Tennis oggi LIVE

SHANGHAI - Prima Jannik Sinner , poi Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e non solo. E' una giornata ricca di italiani quella di Shanghai , con il torneo che è arrivato al secondo turno. Mattia Bellucci affronterà Alexander Zverev, mentre Flavio Cobolli avrà di fronte Stan Wawrinka dopo l'ottimo torneo disputato a Pechino. Matteo Berrettini sfiderà Holger Rune, poi Lorenzo Musetti proverà a mettere sotto David Goffin. Segui tutte le partite in diretta...

10:30

Berrettini-Rune, terza sfida sul Grandstand 2

L’incontro tra Berrettini e Rune si disputerà sul Grandstand 2 e sarà il terzo match in programma: la sfida andrà in scena dopo la partita Dimitrov-Bergs che è attualmente in corso.

10:15

Shanghai, gli altri italiani in campo oggi

Il programma odierno del torneo di Shanghai prevede - oltre alla partita tra Berrettini-Rune - le sfide Musetti-Goffin, Cobolli-Wawrinka e Bellucci-Zverev.

10:00

Il profilo di Holger Rune

Holger Rune è nato a Charlottenlund il 29 aprile 2003. Il tennista danese nel corso della sua carriera ha vinto 4 titoli nel circuito Atp tra cui il Paris Masters nel 2022 battendo in finale Novak Djokovic.

9:45

Il profilo di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini è nato a Roma il 12 aprile 1996. Nel corso della sua carriera ha vinto 10 tornei del circuito Atp tra cui due edizioni consecutive del Queen's Club Championships. E’ l’unico tennista italiano ad aver raggiunto la finale nel torneo di Wimbledon.

9:30

Berrettini-Rune, il bilancio

Matteo Berrettini e Holger Rune nella loro carriera si sono incontrati in tre occasioni. Il bilancio vede in vantaggio il tennista danese che ha vinto due delle tre sfide disputate. L’italiano Matteo Berrettini ha vinto la prima partita disputata nel 2022 al Masters 1000 di Indian Wells, Holger Rune si è imposto nelle successive sfide ad Acapulco (2022), Montecarlo (2022) e Cincinnati (2024).

9:15

Shanghai, Berrettini sfida Rune

La prima sfida di giornata - oltre a quella di Sinner già in corso - è quella tra Matteo Berrettini e il danese Holger Rune: l'incontro è previsto da programma alle 10.30

9:00

Berrettini e la frase su Sinner

Il tennista romano ha spiazzato tutti a Shanghai. APPROFONDISCI

Shanghai