Sinner e il caso doping, arriva il comunicato del Tas. Ma con una sorpresa

Mentre Jannik Sinner, dopo la finale di Pechino , torna subito in campo, sempre in Cina , il caso doping che lo riguarda continua ad essere non solo al centro dell'attenzione, ma continua a restare una spada di Damocle che pende sulla testa del numero uno al mondo. Perché è innegabile che, per quanto Sinner sia stato e sia bravissimo nel concentrarsi solo su quello che sa fare meglio (giocare a tennis) il ricorso della Wada sia stata una mazzata difficile da digerire. Non fosse altro per le energie, mentali, economiche e fisiche, che Sinner dovrà dedicare a una questione che pensava già chiusa. Ieri in serata il Tas ha ufficializzato di aver ricevuto il ricorso e ha ufficializzato quella che, ai più, è parsa una sorpresa: ad ora per l'arbitrato non c'è una data.

Caso Sinner, il comunicato del Tas

Detto che la Wada ha dieci giorni, più altri dieci eventuali, per presentare la sua memoria (stesso tempo per i legali di Sinner), questo il comunicato del Tas che, di fatto, dà inizio formale a tutta la procedura: "Il tribunale arbitrale dello Sport (TAS) ha registrato la dichiarazione di ricorso presentata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA) contro la decisione emessa dal tribunale indipendente dell'International Tennis Integrity Agency (ITIA) del 19 agosto 2024 nella quale è stato accertato che il tennista italiano Jannik Sinner aveva commesso due violazioni delle regole antidoping per le quali non aveva alcuna colpa o negligenza (presenza di metaboliti di Clostebol, uno steroide e una sostanza vietata), e per la quale non gli è stato comminato nessun periodo di squalifica. In conformità con il Codice dell'arbitrato sportivo, le regole arbitrali che disciplinano le procedure TAS, le parti si scambiano osservazioni scritte e viene costituito il collegio arbitrale che deciderà la questione. Una volta costituito, il collegio emetterà indicazioni procedurali per la fase successiva del procedimento, compresa la tenuta dell'udienza. Al termine dell'udienza il collegio delibererà ed emetterà un lodo arbitrale contenente la propria decisione e i relativi motivi. Non è possibile - aggiunge il Tas - indicare un termine temporale per l'emissione della decisione. La decisione del Collegio TAS sarà definitiva e vincolante, ad eccezione del diritto delle parti di presentare ricorso al Tribunale Federale Svizzero entro 30 giorni per motivi limitati".

Sinner ultime news, cosa succede ora

I tempi, quindi, al contrario di quello che speravano Jannik e il suo team, si allungano: possibile, e probabile, che si scali al nuovo anno, con l'arbitrato previsto a gennaio, dopo le feste, o addirittura a febbraio, in concomitanza con l'inizio della stagione 2025 del tennis. Lui, nel frattempo, continua a fare il giocatore. Ma non è facile, almeno in questo momento.