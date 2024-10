Panichi scherza dopo la vittoria di Sinner contro Djokovic: "Mai visto..."

"Conosco un paio di ragazzi nel team di Sinner". Novak Djokovic, scherzando durante la premiazione al Masters 1000 di Shanghai, aveva già evidenziato l'importanza di Marco Panichi, diventato da poche settimane preparatore atletico di Jannik Sinner, dopo aver ricoperto in passato lo stesso ruolo per il serbo. Per questo, quella di oggi è stata una giornata importante anche per il nuovo membro dello staff del numero uno del mondo, che ha "affrontato" per la prima volta Nole da avversario.