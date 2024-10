Nadal-Alcaraz, Six Kings Slam: dove vederla in tv, orario e quando si gioca

Quella tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz al Six Kings Slam sarà l'ultima sfida tra i due prima del ritiro del primo. L'ultima sfida, appunto, ma non l'ultima volta che i due si troveranno in campo, visto che a novembre sono attesi alle Finals di Coppa Davis a Malaga. Nonostante si tratti di un torneo d'esibizione, quella tra i due spagnoli è una sfida dal grande valore, sia simbolico per il passaggio del testimone tra due generazioni, che per il ricco premio che attende il vincitore di questo torneo.

Nadal-Alcaraz, quando si gioca il match La sfida tra Nadal e Alcaraz, valevole per la semifinale del Six Kings Slam, si disputerà giovedì 17 ottobre come secondo incontro a partire dalle 18:30, quando scenderanno in campo Jannik Sinner e Novak Djokovic.. Nadal-Alcaraz, i precedenti A livello Atp, i due si sono affrontati tre volte, tutte tra il 2021 e il 2021. Il primo scontro si è svolto sulla terra di casa, nel Masters 1000 di Madrid, quando a vincere è stato Nadal. Stesso esito nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells del 2022, mentre pochi mesi dopo, nuovamente nella capitale spagnola, a imporsi per la prima volta è stato Alcaraz. Punteggio complessivo: 2-1 per Nadal.

Nadal-Alcaraz, dove vederla in tv L'incontro tra Nadal e Alcaraz a Riyadh sarà trasmesso da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento e anche da Supertennis e DAZN. Il match dell'azzurro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW, applicazione dedicata agli utenti abbonati ai servizi e scaricabile tramite gli store Apple e Android. Six Kings Slam, il montepremi Per la partecipazione al torneo verrà garantita una cifra pari a circa 1,5 milioni di dollari (circa 1,36 milioni di euro) a ogni giocatore. Il premio destinato al vincitore è invece fissato a 6 milioni di dollari, ovvero poco meno di 5 milioni e mezzo di euro, quasi il doppio dei 3,6 milioni di dollari incassati dal campione degli US Open.

