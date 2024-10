Montepremi Six Kings Slam da record: chi vince si porta a casa una cifra mostruosa!

Il montepremi del Six Kings Slam è da far impallidire anche i tornei più prestigiosi del tennis mondiale, Slam compresi. Si tratta del torneo di esibizione che andrà in scena da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre a Riyadh, in Arabia Saudita, e a cui prenderanno parte Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune, oltre al numero uno Jannik Sinner. Ultimo, ma non per importanza, Rafael Nadal, che dopo la quattro giorni in medio oriente giocherà le finali di Coppa Davis come ultimo appuntamento della carriera.