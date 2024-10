Musetti sul caso Sinner: "Credo nella lotta anti doping, solo Jannik positivo"

Lorenzo Musetti sta con il mondo del tennis. Il classe 2002, semifinalista a Wimbledon lo scorso luglio e bronzo olimpico il mese successivo ai Giochi di Parigi, ha parlato così del caso che vede coinvolto il connazionale Jannik Sinner: “La maggior parte degli altri casi non provenivano da tennisti - le sue parole a "Tennis Majors" -. Se ci fossero stati 38 casi di tennisti, probabilmente sarebbero andati in un modo tale da far pensare che ci fosse qualcosa di sospetto. Ma al nostro livello so che solo Jannik è risultato positivo a questa sostanza. Non dobbiamo togliere tutto ciò che c'è di buono nel movimento tennistico italiano per questo. Ci sono molti controlli e molta trasparenza. Non voglio pensare ad altro, credo nella lotta anti-doping”. Sinner è risultato positivo al clostebol e successivamente scagionato dalla Itia, ma al momento la questione è oggetto di un ricorso della Wada al Tas di Losanna, la cui pronuncia è attesa per i prossimi mesi.