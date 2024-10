Sinner, quanto ha guadagnato nel 2024: la cifra fa paura, può battere un record incredibile

Un anno da sogno. Per i risultati, prima di tutto, ma non solo. Il 2024 di Jannik Sinner gli ha regalato i primi due Slam della carriera, lo scettro di numero uno del mondo (primo italiano riuscirci) ma anche una pioggia di premi da far paura a quasi tutti i suoi colleghi. Prima del Six Kings Slam, il prize money annuale dell'altoatesino si attestava già a a 11,1 milioni, forte soprattutto delle affermazioni ad Australian Open e Us Open. Con la vittoria in finale su Carlos Alcaraz, il bottino si è ulteriormente arricchito di circa 5,5 milioni: il premio più alto di sempre per un'esibizione.