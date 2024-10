Djokovic dice no a Bercy: a rischio Top 10 e qualificazione alle Finals

Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Parigi-Bercy. È questa la decisione presa dal tennista serbo per il suo finale di stagione. Dopo aver chiuso al terzo posto il Six Kings Slam, l'esibizione andata in scena a Riyadh che è stata palcosenico dell'ultimo atto della rivalità contro Rafael Nadal, il 24 volte campione Slam non sarà in campo nel torneo che ha conquistato per ben sette volte in carriera, e dove difende il titolo dello scorso anno, in programma dal 28 ottobre al 3 novembre. Una scelta che mette a rishio la partecipazione alle Nitto Atp Finals di Djokovic, che sembrava essere rientrato in piena corsa qualificazione dopo aver raggiunto la finale (poi persa contro Jannik Sinner) al Masters 1000 di Shanghai.