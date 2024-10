Sinner-Djokovic diretta finale Shanghai: Jannik trionfa in due set 7-6(4), 6-3 LIVE

Sinner trionfa a Shanghai battendo Djokovic in due set 7-6(4), 6-3 nella finale del Masters 1000 . Primo set equilibratissimo, deciso solo al tie break. Nel secondo Nole è calato, Jannik invece ha mantenuto lo stesso livello del primo. Praticamente una macchina perfetta. Per Sinner è il settimo titolo stagionale (tra cui due Slam), il diciassettesimo in totale, il terzo Masters 1000 in carriera. Numeri pazzeschi che gli assicurano il primo posto nel ranking Atp almeno fino alla fine del 2024, ma certamente anche oltre. Djokovic inseguiva il titolo numero 100 Atp in carriera, ma dovrà aspettare, e finché Sinner gioca così sarà difficile. È la terza volta consecutiva che Sinner batte Djokovic, dopo la finale di Coppa Davis nel 2023 e la semifinale agli Australian Open. Sono 4 vittorie nelle ultime 5 considerando i due scontri alle Finals di Torino dello scorso anno. Jannik è anche il primo in assoluto a riuscire a battere Djokovic in una finale a Shanghai. Se non è un passaggio di consegne questa finale a Shanghai... Sinner mette in bacheca per la prima volta questo trofeo, che Nole ha vinto ben 4 volte in carriera. A godersi lo spettacolo, dietro il box del tennista italiano, Federer e Alcaraz, uno accanto all'altro. Una cornice migliore non poteva esserci.

13:00

12:46

12:38

Sinner, l'omaggio a Djokovic

“Prima di tutto voglio puntualizzare l’incredibile tennis che ha mostrato Djokovic in questa settimana - dice Sinner sul palco -. Grazie al tuo team e ai due con cui hai lavorato in precedenza, che ora sono il mio team. Ti auguro il meglio anche per l’anno prossimo per i traguardi che potrai raggiungere”

12:36

Djokovic, il messaggio per Federer e il suo ex team

Bellissimo siparietto tra Djokovic, il team di Sinner formato dagli ex Marco Panichi e Ulises Badio: "Un paio di quei ragazzi li conosco". Poi emozionante anche lo scambio con Federer: "Ovviamente è bello anche rivedere te Roger (Federer, ndr) So che ti sarebbe piaciuto essere in campo oggi, avevo un po' di pressione con te vicino a guardarmi"

12:34

Djokovic: "Sinner troppo bravo per me oggi"

“Prima cosa voglio essere grato per il supporto che mi avete dato. Ogni giorno davanti all’hotel ci aspettavate, è un piacere essere qui a Shanghai, ho avuto molto successo su questo territorio. Ovviamente congratulazioni a Jannik è stato troppo bravo per me oggi, lo ha meritato questo titolo”.

12:31

In corso la premiazione

Sinner sale sul palco dopo Djokovic con la maglietta con la volpe ormai diventata celebre, per ricevere i fiori e la coppa, prima delle foto di rito sul palco.

12:18

+++Sinner è il re di Shanghai, battuto Djokovic in due set+++

Pazzesco Sinner, è lui il re di Shanghai, battuto Djokovic in due set 7-6(4), 6-3. Chiude con un ace.

12:15

Sinner-Djokovic 5-3 nel secondo set

Djokovic non molla, con grande orgoglio tiene il game al servizio 40-0 e resta aggrappato al match. Ora però Sinner serve per il match.

12:12

Sinner-Djokovic 5-2 nel secondo set

Un paio di errori gratuiti e inaspettati per Djokovic, che sembra aver mollato un po'. Sinner vince il game al servizio 40-15 e si porta sul 5-2.

12:09

Sinner-Djokovic 4-2 nel secondo set

Djokovic è calato un po' ma non molla, restando aggrappato al servizio vince il game 40-30 con Sinner.

12:05

Sinner tiene il servizio e si porta sul 4-1 nel secondo set

Sinner tiene il servizio 40-30, e si porta sul 4-1.

12:00

Break Sinner, è avanti 3-1 nel secondo set con Djokovic

Sinner strappa il break a Djokovic, immenso. Si prende le prime due palle break del match, Nole annulla la prima, ma sulla seconda Jannik è pazzesco.

11:55

Sinner tiene il servizio: 2-1 con Djokovic

Sinner tiene il servizio, il secondo set sta ricalcando il copione del primo anche se con qualche scambio in più.

11:51

Sinner-Djokovic 1-1 nel secondo set

Djokovic tiene il game al servizio ma soffre. Bravo Sinner ha portare il game ai vantaggi, il primo del match, da 40-0. Poi Nole ai vantaggi ha la meglio con due punti pazzeschi.

11:44

Sinner parte bene nel secondo set

Sinner inizia bene anche il secondo set, vincendo 40-30 il primo game al servizio.

11:39

+++Sinner vince il primo set al tie break+++

Sinner vince il primo set al tie break 7-6 (4). Un set equilibratissimo, nessun game ai vantaggi, è stato determinante il servizio per entrambi. Nole ha fatto un punto in più di Jannik, 37-36, ha tenuto 3 game a 0, ma l'Italiano ha giocato meglio nel momento decisivo.

11:29

Sinner e Djokovic al tie break

Sinner tiene il servizio, questa volta sudandoselo: si va al tie break

11:24

Sinner-Djokovic 5-6 nel primo set

Terzo game consecutivo a zero al servizio per Djokovic, impressionante.

11:21

Sinner-Djokovic 5-5 nel primo set

Sinner strepitoso, va sotto 0-30 ma con delle prime pazzesche si porta sul 30-30. Primo scambio spettacolare sul 30-30, un punto che poteva essere decisivo per il set, vinto da Jannik che poi chiude il game.

11:15

Sinner-Djokovic 4-5 nel primo set

Altro turno di servizio a zero per Djokovic, il secondo consecutivo, impressionante al servizio. Ora Jannik serve per rimanere nel set.

11:13

Sinner-Djokovic 4-4

Sinner mette a segno il terzo ace del match e si prende il game 40-15. Equilibrio perfetto, ora entriamo nella fase caldissima del set, dove un errore è fatale.

11:09

Djokovic tiene il servizio: 4-3 con Sinner

Ancora impressionante il servizio di Djokovic che tiene Sinner a zero. Non ci sono stati praticamente scambi in questo game. Siamo all'80% di prime micidiali in campo.

11:06

Sinner-Djokovic 3-3

Ancora un servizio a 15 per Sinner, situazione di equilibrio assoluto

11:01

Djokovic tiene il servizio: 3-2

Ancora Nole tiene a 15 il servizio, il serbo sta facendo tanti punti con un servizio impeccabile, limitando gli scambi.

10:59

Sinner-Djokovic 2-2

Sinner mette a segno il suo primo ace e vince il game al servizio 40-30. Equilibrio perfetto finora, non si è mai arrivati nemmeno ai vantaggi.

10:53

Sinner-Djokovic 1-2

Djokovic fa valere il suo servizio, mette a segno un ace e chiude il game 40-30.

10:49

Sinner-Djokovic 1-1 nel primo set

Sinner parte bene con il servizio e vince il game 40-15 senza soffrire troppo

10:45

Djokovic vince il primo game al servizio: 1-0

Sinner vince il sorteggio e sceglie di ricevere, come fa spesso. Djokovic però non sbaglia il primo game al servizio e vince 40-30.

10:32

Sinner e Djokovic in campo

Sinner e Djokovic stanno entrando in campo. Nole con il classico tutore grigio sul ginocchio destro.

10:18

Sinner-Djokovic, i precedenti

Sinner è in svantaggio 4-3 nei confronti con Djokovic, ma il numero uno al mondo si è imposto nell'ultima sfida, quella andata in scena quest'anno in semifinale agli Australian Open.

10:13

10:11

10:08

