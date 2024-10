Sinner, finale Masters 1000 Shanghai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner ha conquistato al Masters 1000 di Shanghai l'ottava finale della sua stagione . Nella sfida che ha aperto il programma delle semifinali, il numero uno al mondo si è imposto su Tomas Machac , che nei quarti di finale aveva eliminato Carlos Alcaraz , con il punteggio di 6-4 7-5 in un'ora e 42 minuti di gioco. Per Jannik si tratta della vittoria numero 64 a fronte delle sole 6 sconfitte in un 2024 che si sta rivelando sempre più incredibile. In finale, Sinner affronterà il vincitore della sfida tra Novak Djokovic e Taylor Fritz , avversario che ha già battuto nell'ultimo atto degli US Open di quest'anno.

Sinner in finale, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e il vincitore del match tra Djokovic e Fritz, valevole per la finale del Masters 1000 di Shanghai 2024, si disputerà domenica 13 ottobre sullo Stadium Court con orario ancora da definire.

Sinner in finale, i precedenti

Sinner è in svantaggio 4-3 nei confronti con Djokovic, mentre è avanti 2-1 nel conto dei precedenti con Fritz.

Sinner in finale, dove vederla in tv

Masters 1000 Shanghai, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.841 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 30.925 (30 punti)

TERZO TURNO – € 52.975 (50 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 90.533 (100 punti)

QUARTI DI FINALE – € 165.828 (200 punti)

SEMIFINALI – € 291.320 (400 punti)

FINALISTA – € 524.376 (650 punti)

VINCITORE – € 986.007 (1000 punti)