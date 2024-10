Sinner trionfa a Shanghai: quanto ha guadagnato, la cifra è pazzesca!

Jannik Sinner sempre più nella leggenda. Il fenomeno altoatesino ha trionfato nella finale (l'ottava del suo meraviglioso 2024, di cui sette vinte) del Masters 1000 di Shanghai contro l'eterno Nole Djokovic e ha rafforzato ulteriormente il primo posto in classifica Atp. Non solo. La vittoria cinese contro il campione serbo gli frutterà anche un premio da sogno da oltre un milione di dollari. Cambio alla mano, parliamo di circa 1.262.220 euro. Una cifra pazzesca che si aggiunge ai montepremi guadagnati da Jannik in questa stagione fantastica da ben 10.785.393 di euro totali (in attesa delle altre competizioni e del torneo in Arabia Saudita). Sale così a ben 26.178.980 euro il suo prize money in carriera. Da vero numero uno al mondo.