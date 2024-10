Panatta e Bertolucci show: "Sinner potrebbe fare il macellaio..."

La telefonata Panatta-Bertolucci

Panatta: “Non fai più il telecronista, fai il fan di Sinner, una cosa vergognosa: non si fanno queste cose nelle telecronache lo sai vero?”



Bertolucci: “Io sono pagato da lui direttamente capisci, devo per forza tenerlo su, sennò poi il ragazzo non vince, come vedi poi raccoglie pochi successi. Meno male che ci sono io”.



Panatta: “Perché non vai anche tu nella sua panchina, almeno rallegri un po’ quel mortorio”. [….]

Bertolucci: "Infatti ho proposto loro una consulenza semi gratuita, non gratuita perché non si fa. [...] Oggi Djokovic - insomma a 37 anni - ha pagato nel secondo set, ha retto il primo set, poi con quella volée sbagliata è finito il match. Ancora riesce a esprimersi a buon livello però insomma la continuità di Sinner è paurosa, una roba pazzesca”.



Panatta: “Tutti i giocatori, anche quelli meno prestigiosi di Djokovic, giocano un set e poi lui li trita. Lui ha un tritacarne che mette in funzione piano piano, e alla fine i suoi avversari diventano polpette, chi al sugo, chi fritte, ma sempre polpette. Lui potrebbe fare tranquillamente il macellaio perché fa a pezzi gli avversari, li trita”.

Bertolucci: “E tutto senza fare una piega, sta lavorando, sempre in assoluta tranquillità Panatta: “Secondo me, dimmi se ho torto o ragione, sai dove è migliorato moltissimo? Si muove 4-5 volte meglio di un anno fa. Ormai i suoi allunghi hanno superato quelli di Djokovic, ribatte delle palle in estensione a un metro dalla linea di fondo”.

Panatta: "Quale canzone canteresti a Sinner".

Bertolucci: "La canzone di Heidi perché lui è nato in mezzo alle montagne, ha iniziato a giocare con Heidi, quindi quella".

Panatta. "Ora diranno che lui farà parte dei Big Four, io dico che bisogna aspettare un attimo, perché quanto hanno vinto loro? Gli auguro di vincere anche di più. Lui comunque è senza dubbio il numero uno, mi ha deluso Alcaraz. Credo che l'hanno prossimo devono lavorare molto su Alcaraz per contrastare Sinner".

Bertolucci: "Ma Alcaraz è così, vince Pechino e perde l'ottavo di finale a Shanghai. È per quello che è numero due con tutti quei punti di distacco. Sinner invece, finale e vittoria. Devono lavorare su Alcaraz mentalmente, gioca ancora troppo a livello juniores, ogni tanto si dimentica e non segue neanche il punteggio, poi certo quando gioca bene... Comunque ha grandi potenzialità, ha due anni in meno di Sinner".