Sinner, tutti pazzi per la maglietta con la volpe: cosa è, quanto costa e perché è introvabile

Tutti pazzi per la maglietta di Jannik Sinner. Ma quale? La Nike, in Cina, ha distribuito una t-shirt speciale, con l'immagine di una volpe col cappellino e la scritta Sha e il codice 001. Jannik l'ha indossata nelle interviste post partita, finale compresa, e in alcuni eventi collaterali. Sembra che costasse circa 30 dollari (cifre non confermate) ma, soprattutto, è andata letteralmente a ruba, tanto che ora è introvabile. E in Italia c'è chi la chiede a gran voce, soprattutto sui social. Dove, tra l'altro, è diventata virale anche la versione con scritto Game, Set, Match.