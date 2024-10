Sinner e l'allenamento con la racchetta nera: la sgradevole ironia dalla Serbia

Una racchetta nera, senza alcun logo e diversa da quella utilizzata solitamente. E' il motivo di alcune polemiche innescate verso Jannik Sinner da account social tifosi di Novak Djokovic. Durante questi giorni di allenamento a Montecarlo, in vista del Masters 1000 di Parigi Bercy, sembra infatti che l'altoatesino abbia provato alcuni tipi di racchetta diversi da quello utilizzato solitamente. In particolare, ha attirato l'attenzione degli appassionati un modello completamente nero, la cui forma secondo alcuni ricorderebbe quella della "Head Speed Legend", utilizzata tra gli altri da Djokovic, come visibile in un video pubblicato da "Functional Tennis".