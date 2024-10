Sinner torna all’accademia di Piatti: si allena con una promessa indiana

Aveva trascorso gran parte della sua adolescenza su questi campi, dall'età di 13 anni fino ai 20 inoltrati. Jannik Sinner conosce alla perfezione il Piatti Tennis Center di Bordighera, luogo in cui è cresciuto tennisticamente assieme al coach Riccardo Piatti, da cui si è separato a inizio 2022. Dopo il Six Kings Slam, il numero uno è tornato in Europa per preparare i prossimi tornei, facendo visita anche all'accademia in Liguria per una sessione d'allenamento. Protagonista assieme a lui il 16enne Manas Dhamne, giovane talento indiano supervisionato proprio dall'ex allenatore di Sinner. Sui social del Tennis Center è spuntata la foto con i due giocatori: "Grande allenamento oggi con Jannik Sinner e Manas Dhamne. Grazie Jannik!" - la didascalia.