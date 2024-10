"Djokovic chiama Alcaraz in privato con un soprannome: ecco quale è"

Djokovic e Alcaraz in carriera sin qui si sono affrontati sette volte, con Nole avanti 4-3. Al Six Kings Slam poteva esserci l'ottavo confronto e invece la sconfitta del serbo contro Sinner gli ha impedito l'accesso in finale. Entrambi provano un'ammirazione e un rispetto reciproci che li ha portati ad avere nel tempo un rapporto talmente confidenziale da scherzare l'uno con l'altro al di fuori del campo. Nello spogliatoio, per esempio, scherzano continuamente quando si incontrano e Nole, con affetto, ha preso l'abitudine di chiamare Carlos con un soprannome speciale.