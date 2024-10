Paolini da record: è numero 4 del mondo, solo un'altra italiana come lei

Il 2024 di Jasmine Paolini è già da incorniciare. Ai tanti traguardi raggiunti in singolare e doppio, si è aggiunta un'ulteriore soddisfazione in classifica. Da questa settimana la classe 1996 è infatti alla quarta posizione del ranking Wta, dietro soltanto ad Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff. Si tratta di un risultato storico non solo per Paolini, ma anche per tutto il tennis italiano. Nella classifica femminile, infatti, solo Francesca Schiavone si era spinta tanto in alto nel gennaio 2011. Alla top 4 si sono soltanto avvicinate, invece, Sara Errani (best ranking alla posizione numero 5), Flavia Pennetta (6) e Roberta Vinci (7).