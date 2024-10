Cobolli si ritira da Parigi-Bercy: Coppa Davis a rischio?

Cobolli si ritira, Davis a rischio?

Resta ora da capire la natura dell'infortunio di Cobolli, che risulta ancora nella lista dei preconvocati di Filippo Volandri per le Final Eight di Coppa Davis. Il tennista romano è iscritto all'Atp 250 di Belgrado della prossima settimana e bisognerà vedere cosa deciderà di fare: se prenderà parte o meno al torneo. Un'ulteriore rinuncia suonerebbe come un campanello d'allarme per il prosieguo della stagione e per l'appuntamento di Malaga.