Ritiro Sinner, quando e dove tornerà in campo: ci sarà alle Atp Finals di Torino

Un forfait inatteso, quello di Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi-Bercy . Un virus intestinale ha infatti costretto il numero uno del mondo al ritiro, come ha annunciato lui stesso con un video pubblicato sui social del torneo. L'altoatesino sarebbe dovuto tornare in campo a poco più di una settimana dalla vittoria del Six Kings Slam , torneo d'esibizione a cui aveva partecipato dopo il trionfo su Djokovic a Shanghai . Mancano però due impegni fondamentali nel 2024 di Sinner : le Atp Finals di Torino e la Coppa Davis di Malaga con l'Italia .

I prossimi tornei di Sinner

Sinner tornerà quindi in campo alle Atp Finals, in programma dal 10 al 17 novembre all'Inalpi Arena di Torino. Jannik scenderà in campo per rincorrere un titolo sfuggitogli solo in finale nella passata edizione, quando a imporsi fu Novak Djokovic. Poi, come nel 2023, i riflettori del tennis maschile si sposteranno a Malaga per le finali di Coppa Davis (19-24 novembre), dove Sinner e il resto della spedizione italiana dovranno difendere il titolo conquistato un anno fa.