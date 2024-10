Sinner salta Parigi-Bercy: il ritiro per un virus

Jannik Sinner non disputerà Parigi - Bercy a causa di un virus intestinale. La notizia è stata resa nota pochi minuti prima di mezzogiorno dagli organizzatori. Sinner, a questo punto, termina la stagione dei tornei e tornerà in campo per la Coppa Davis e le Finals Atp di Torino. Ad annunciarlo, con un video, lo stesso Sinner sui profili social del torneo parigino: "Sono molto dispiaciuto - ha detto - e spero che ci vedremo l'anno prossimo. Non sono stato bene per un virus negli ultimi 2-3 gioni e non sono in grado di giocare al meglio". Al suo posto Arthur Cazaux è stato ripescato come lucky loser.

Sinner salta Parigi-Bercy, il motivo

La buona notizia è che non ci sono motivi seri fisici dietro la scelta di Sinner: considerando che sicuramente chiuderà l'anno da numero al mondo e non ha quindi bisogno dei punti del torneo francese, meglio non rischiare e prepararsi al meglio per Torino (Finals) e Malaga (Coppa Davis). "Non sono preoccupato", ha detto il campione azzurro. E questa, per tutti i tifosi, è la notizia migliore.

Sinner, cosa ha detto dopo il ritiro da Parigi

Sinner ha poi voluto spiegare bene i dettagli del suo ritiro soprattutto in vista di Torino: "Sono arrivato qui venerdì, molto presto rispetto al solito, perché ci tenevo ad allenarmi bene e a giocare un buon torneo. Ma erano già due o tre giorni che mi sentivo un po’ debole, ho dato la colpa alla stanchezza per una stagione molto lunga. Poi sabato la situazione è peggiorata e domenica ho visto un medico: ho un virus intestinale che dovrebbe risolversi nel giro di tre o quattro giorni. Ora sto già un po’ meglio, ma ho provato ad allenarmi e sinceramente non sono in grado di essere competitivo, il rischio è di avere le risposte sbagliate dal mio fisico e di farmi male. Sono stato nel letto tre giorni, userò questa settimana per recuperare e presentarmi al meglio alle Finals di Torino, un torneo a cui tengo particolarmente".