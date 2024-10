Sinner si ritira da Parigi-Bercy: cosa cambia per la classifica Atp

Niente torneo di Parigi-Bercy per Jannik Sinner. Il numero uno salterà l'ultimo Masters 1000 della stagione a causa di un virus intestinale, come annunciato da lui stesso in un video trasmesso sui social del torneo. Un'imprevista settimana di riposo in più, quindi, in attesa degli ultimi impegni che lo vedranno protagonista: le Atp Finals di Torino e le finali di Coppa Davis a Malaga.