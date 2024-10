Finals a Torino, mistero Djokovic: in otto per tre posti, e Sinner aspetta...

La corsa alle Finals a Torino si infiamma. Al momento ci sono tre posti in ballo con una battaglia per accaparrarseli piena di colpi di scena. Tra sconfitte ed eliminazioni a sorpresa nell'ultimo Masters 1000 della stagione a Parigi Bercy, alcuni che sembravano fuori stanno rientrando prepotentemente. E poi c’è il grande mistero Djokovic , che attualmente si sta rilassando alle Maldive. Vediamo nel dettaglio la situazione.

Finals, mistero Djokovic: Sinner e altri quattro già sicuri

I giocatori già certi della partecipazione alle Finals sono cinque: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Taylor Fritz, ultimo ad aver staccato il pass per Torino. Prima di prendere la calcolatrice e fare tutti i ragionamenti del caso però, bisogna soffermarsi un attimo sul caso Djokovic. Nole è il campione in carica, l’anno scorso ha battuto Sinner in finale. Nella Race attualmente è al sesto posto con 3910 punti, ed è quasi sicuramente dentro dopo le sconfitte di Casper Ruud e Rublev al secondo turno a Parigi Bercy. Solo che il serbo è in vacanza alle Maldive con la famiglia e sembra che abbia deciso di staccare, di prendersi una pausa. Djokovic ha già detto che le Finals per lui non sono la priorità e quindi potrebbe aver deciso di ricaricare le batterie per presentarsi al top agli Australian Open e puntare al 25° major.

La corsa ai tre posti disponibili con il mistero Djokovic: Rublev e Casper Ruud rischiano

Quindi con il mistero Djokovic ancora da risolvere, ci sono comunque otto giocatori in corsa per tre posti: Djokovic, Casper Ruud, Rublev, De Minaur, Dimitrov, Tsitsipas, Rune e Draper. Se la storia si chiudesse oggi sarebbero qualificati Djokovic, Ruud e Rublev, rispettivamente sesto, settimo e ottavo.

Djokovic sesto: 3910 punti

Casper Ruud settimo: 3855 punti

Rublev ottavo: 3720 punti

Il serbo però ha saltato il Masters 1000 Parigi-Bercy, mentre Casper Ruud e Rublev, come dicevamo, sono stati eliminati a sorpresa al secondo turno. Per questo alcuni sorpassi all’ultima curva sono più che possibili. Ad essere rientrato prepotentemente in scena è De Minaur: gli basta arrivare ai quarti a Parigi per superare Rublev e giocarsela fino alla fine. Con la semifinale supererebbe anche Caspeer Ruud e Djokovic, mentre con una vittoria avrebbe la qualificazione garantita.

La situazione di Alex De Minaur

Sconfitta ai quarti: 3.745 punti, sorpasso su Rublev

Sconfitta in semifinale: 3.945 punti, sorpasso su Casper Ruud e Djokovic

Sconfitta in finale: 4.195 punti, qualificazione certa alle ATP Finals

Vittoria a Parigi Bercy: 4.545 punti, qualificazione garantita alle ATP Finals

Gli altri inseguitori, Tsitsipas e Dimitrov sperano

Più difficile la rimonta per gli altri inseguitori: Dimitrov dovrebbe arrivare almeno in finale per restare in corsa, con una vittoria avrebbe il pass in tasca. Gli altri avrebbero ancora chance solo in caso di successo a Parigi Bercy. Con un trionfo nell'ultimo Masters 1000 della stagione, Tsitsipas sarebbe quasi dentro. Sinner è il primo sia nel ranking Atp sia nella Race dopo una stagione pazzesca: dall'alto del suo trono osserva e aspetta di conoscere i suoi rivali. Quest'anno a Torino troverà un tifo caldissimo, tutto per lui.