Djokovic, la moglie parla del ritiro: "Olimpiadi? Non si fermerà qui"

La moglie di Djokovic: "Non si fermerà qui"

In un invervista su "La Nacion" la moglie di Djokovic ha risposto così alle voci sul ritiro: "Lui farà ciò che vuole per tutto il tempo che vuole. Ci sono tanti tornei e la carriera di Novak va avanti, adesso sta scegliendo i prossimi dove andare. Non sono affari miei, farà quello che vuole per tutto il tempo che vuole. Io lo sostengo, siamo molto orgogliosi di lui. Se possiamo aiutarlo a rimanere più a lungo nel circuito, lo faremo, tutti insieme, io per prima. Le Olimpiadi sono state un obiettivo molto difficile da raggiungere, ma sono sicura che non si fermerà qui. Mi piace vederlo come un campione della gente comune, non dei ricchi. Anche se ha già ottenuto tutto, penso che la sua migliore vittoria sia essere il campione del popolo".