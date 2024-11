Sinner è lo sportivo più ricco di sempre: le cifre di un record storico

Numero uno, e non solo in campo. Jannik Sinner chiuderà il 2024 prendendosi, tra le altre cose, lo scettro di italiano più ricco di sempre. I successi sportivi, a cominciare dagli Australian Open di gennaio fino alle Atp Finals conquistate una settimana fa, valgono oltre 21 milioni di euro. Un ruolo importante lo giocano i 4,6 milioni delle Atp Finals e i 5,5 milioni del Six Kings Slam in Arabia, senza dimenticare i due Slam sul cemento.

Il peso degli sponsor

Ma non sono solo i premi ottenuti sul campo a contribuire ai guadagni di Sinner. Secondo Nielsen Sports, infatti, le sponsorizzazioni garantiranno a Jannik un totale di circa 30 milioni di euro nel solo 2024. In testa a tutti c'è il super contratto con la Nike, un accordo rinnovato nel 2022 per 150 milioni. Ci sono poi il marchio di racchette Head, brand del lusso come Gucci e Rolex, e altri accordi pesanti come quelli con Lavazza, Fastweb e Intesa Sanpaolo, a cui si aggiungono una serie di altri accordi commerciali.