Italia-Olanda diretta finale Coppa Davis: Sinner e Berrettini, segui LIVE

MALAGA (Spagna) - Gli Azzurri cercano il secondo successo consecutivo dopo la vittoria dello scorso anno ottenuto contro l’Australia. La sfida odierna mette Sinner e compagni di fronte all’ Olanda di Paul Haarhuis che ha conquistato per la prima volta la finale di Coppa Davis . Segui la diretta

13:30

Coppa Davis, la squadra dell’Olanda

I quattro tennisti a disposizione del capitano olandese Paul Haarhuis sono Tallon Griekspoor, Botic Van de Zandschulp, Jesper De Jong Wesley Koolhof.

13:25

Coppa Davis, Olanda 24ª finalista della storia

L’Olanda è la 24ª squadra della storia che approda a una finale di Coppa Davis.

13:20

Coppa Davis, Berrettini e Musetti iniziano l'allenamento

Al Palazzo dello Sport di Malaga i tennisti azzurri iniziano ad avvicinarsi alla finale contro l'Olanda. In questo momento, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti sono scesi in campo per l'allenamento.

13:15

Coppa Davis, la sorpresa dell’Olanda

L’Olanda si è qualificata vincendo i play off contro la Svizzera. Nella fase finale ha estromesso ai quarti di finale la Spagna di Rafa Nadal, mettendo fine alla carriera del fuoriclasse di Manacor, e nelle semifinali la eliminato la Germania priva di Alexander Zverev.

13:00

Coppa Davis, la prima volta dell’Olanda

Prima finale di Coppa Davis della storia per l’Olanda che nei primi 96 anni della competizione non aveva mai raggiunto questo traguardo. La nazionale oranjie rappresenta la vera sorpresa del torneo.

Malaga