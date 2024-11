Quando torna in campo Sinner e cosa farà dopo la Coppa Davis

Quale sarà il prossimo torneo di Jannik Sinner ? L'altoatesino era tornato in campo per le Atp Finals e la Coppa Davis dopo qualche settimana di stop, complice anche il forfait al Masters 1000 di Parigi Bercy. Dopo la trasferta vittoriosa di Malaga con l'Italia , si chiude il 2024 del numero uno , che inizierà quindi a pensare alla preparazione in vista del 2025, dove dovrà difendere un gran quantitativo di punti Atp.

I prossimi tornei di Sinner

Non c'è ancora certezza, ma Sinner ha fatto capire che difficilmente giocherà un torneo in preparazione degli Australian Open. Il primo torneo del 2025 sarà quindi lo Slam di Melbourne, dove Sinner scenderà in campo da campione in carica.