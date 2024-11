Bertolucci dopo la Davis: "Nessuna sorpresa, non vedo chi poteva batterci"

Le parole di Bertolucci

"Che in Coppa Davis fossimo la squadra più forte del mondo lo sapevamo dall'anno scorso, ancor di più quest'anno con l'esplosione di giocatori che non c'erano a Malaga, ma che a Bologna hanno permesso alla squadra di staccare i biglietti per la Spagna - aggiunge Bertolucci -. Non c'è nessuna sorpresa, ci sarebbe stata se non fosse arrivato il successo. Quando hai il numero del mondo, dei singolaristi come Berrettini sul veloce e Musetti sulla terra e due doppi super affidabili, non vedo con chi tu possa perdere".