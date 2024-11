Perché Sinner potrebbe saltare la prossima Coppa Davis: le parole che allarmano

Neanche il tempo di festeggiare questa Coppa Davis , che c'è già chi prova a immaginare il futuro della prossima. Le certezze non abbondano nell'Italia, dopo le parole di Jannik Sinner : "Per il 2025 non prometto niente" , ha affermato il numero uno poco dopo il successo su Griekspoor che ha consegnato agli azzurri il secondo trionfo consecutivo. Sulla possibilità di un'Italia senza Sinner è poi intervenuto il capitano, Filippo Volandri : " Sarebbe comprensibile - le sue parole -. Averlo avuto qua non è solo un onore e un privilegio, ma è qualcosa di speciale. Noi intanto ci godiamo questa e poi da domani pensiamo alla prossima".

Sinner potrebbe non esserci in Coppa Davis 2025: il motivo

Le ragioni per cui Sinner potrebbe dare forfait per la prossima Coppa Davis potrebbero essere legate al nuovo format del torneo, che nei primi due turni di qualificazione (l'Italia entrerà in scena nel secondo) torneranno a essere dei veri e propri confronti in casa e trasferta. Sparisce, dunque, la fase a gironi che aveva caratterizzato le ultime edizioni. Una modalità di torneo che potrebbe incidere sulla programmazione di Sinner, che di recente aveva sottolineato l'importanza di prendere accurate scelte nel proprio calendario. Anche la nuova destinazione delle Finals (si parla della Cina, ma non ci sono ancora certezze) potrebbe avere un'impatto sulla scelta di Sinner, che nel 2025 dovrà difendere punti pesanti nel circuito Atp. Tutto è però ancora da definire.