Rivoluzione Coppa Davis: nuovo format dal 2025, cosa cambia

Nuovo cambio di format in arrivo per la Coppa Davis. Dal 2025, infatti, entreranno in vigore diverse modifiche. La principale riguarda la sparizione della fase a gironi che si disputava a settembre, e che quest'anno aveva visto l'Italia affrontare Olanda, Belgio e Brasile. La prima fase di qualificazione del nuovo torneo si svolgerà subito dopo gli Australian Open, nella settimana del 27 gennaio, a cui non parteciperanno la vincitrice della passata edizione e la nazione che ospiterà le finali nell'autunno successivo. Dopo gli Us Open, dall'8 settembre, si svolgerà invece la seconda fase, che vedrà in campo le 13 vincitrici del primo turno di qualificazione e la vincitrice dell'edizione passata. A novembre, invece, si svolgeranno le finali con le sette vincitrici del secondo turno di qualificazione e la nazione ospitante.