"Rinascere Berrettini? Per una cosa..." La battuta di Sinner fa impazzire il web

I Supertennis Awards sono stati una serata di festa per celebrare l'annata indimenticabile del tennis italiano, e in un clima così allegro non sono mancati momenti divertenti. Come nella simpatica intervista di Piero Chiambretti a Jannik Sinner e Matteo Berrettini, con il presentatore che ha chiesto ai due eroi dell'ultima Coppa Davis se gli sarebbe piaciuto rinascere nei panni dell'altro. Sinner ha risposto subito con un convinto sì e quando Chiambretti gli ha chiesto il perché, a Jannik è bastato scoppiare a ridere per farsi capire da tutti, con il presentatore che ha ribattuto: "Ci siamo capiti e siamo d'accordo". Il riferimento evidente è all'aspetto fisico di Berrettini, anche lui molto divertito dalla reazione dell'amico come tutto il pubblico.