Jasmine Paolini, cosa avrebbe fatto senza tennis: la risposta è curiosa

Cosa avrebbe fatto Jasmine Paolini se non fosse diventata una tennista? Non è qualcosa di cui la campionessa toscana deve preoccuparsi, soprattutto dopo un 2024 che le ha regalato un oro olimpico nel doppio, due finali Slam e la posizione numero 4 nel ranking femminile. Intervistata da Sky Sport, però, la classe 1996 ha raccontato di non aver mai pensato a una vera e propria alternativa: "Non ho mai avuto un piano B. Quando mi chiedevano cosa volessi fare, il tennis era l'unico piano. Mi chiedo chi sarei stata se non avessi giocato, ma non so rispondermi".