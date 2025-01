Paolini, gaffe agli Australian Open: "Ho fatto una figuraccia!"

Jasmine Paolini incanta in campo e diverte fuori. Gli Australian Open della numero quattro del mondo sono iniziati con una netta vittoria ai danni della cinese Sijia Wei, sconfitta in due set con il punteggio di 6-0 6-4. La tennista toscana, che già nella conferenza stampa alla vigilia del torneo aveva scherzato con i giornalisti sul suo inglese, si è resa protagonista di un altro simpatico episodio al termine del suo incontro. "Ho fatto una figuraccia, ho scritto ciao Melbourne sbagliato - scherza in un video pubblicato da Supertennis -. So come si scrive, portate pazienza. E' stata una vista". Paolini infatti ha scritto "Melborne", come ripreso dalle telecamere dell'incontro.