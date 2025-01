Musetti e Paolini diretta Australian Open: segui i match degli azzurri

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Cresce l'attesa per le partite che andranno a completare il terzo turno degli Australian Open 2025 , primo torneo Slam della stagione. Occhi puntati sui due tennisti azzurri in campo, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini . Il carrarino (n.15 Atp e 16esima testa di serie del tabellone) sfida lo statunitense Ben Shelton (n.20 del ranking e 21° del seeding) mentre la toscana (quarta giocatrice del mondo e quarta testa di serie del tabellone) affronta l'ucraina Elina Svitolina (n.27 Wta e 28esima del seeding): in palio l'accesso agli ottavi di finale. Segui la giornata in diretta .

7:11

Musetti contro Shelton, si parte

Al via il match di terzo turno degli Australian Open: si parte con lo statunitense al servizio.

7:06

Musetti e Shelton in campo

L'azzurro e lo statunitense fanno il loro ingresso sul terreno di gioco della John Cain Arena, accolti dagli applausi del pubblico.

7:03

Australian Open, in campo anche Sonego

L'altro azzurro protagonista, Lorenzo Sonego, ha perso il primo set 7-6 (3) contro l'ungherese Fabian Marozsan che conduce 4-3 nel secondo parziale.

7:01

Musetti sfida Shelton: i precedenti

Tra l'azzurro e lo statunitense ci sono due precedenti, entrambi vinti da Lorenzo: 6-4, 4-6, 6-4 ai sedicesimi del Queen's 2023 e 6-4, 7-6 ai 32esimi di finale del Masters 1000 di Miami 2024.

7:00

Australian Open, Musetti-Shelton in tv e streaming

La partita tra l'azzurro e lo statunitense, valevole per il terzo turno degli Australian Open, andrà in scena come terzo incontro, dopo Michelsen-Khachanov e Rybakina-Yastremska, sul cemento della John Cain Arena non prima delle 7:05 (ora italiana). Il match sarà visibile su Eurosport 1 o 2 HD. La diretta in streaming sarà invece disponibile su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

