Paolini spazza via Zarazua agli Australian Open: adesso sfiderà Svitolina

14:00

La domanda sul caffè

“Se penso che l’Australia abbia il miglior caffè al mondo? Non credo, noi beviamo l’espresso. Il mio allenatore si porta dietro la macchinetta dall’Italia e il caffè italiano. Lui ne beve tanto, io pure, ma un po' meno rispetto a lui. Possiamo dire che gli australiani sono al secondo posto, a poca distanza da noi, per quanto riguarda il caffè...". L'ha detto Jasmine Paolini stuzzicata sull'argomento caffè nell'intervista post partita in campo.

13:48

Paolini nel post partita

"Forse a un certo punto ero nervosa, questo è un campo fantastico, è la prima volta che ci gioco. E’ stata una partita difficile ma alla fine sono felice di aver vinto. Mi sono allenata molto in settimana, sono fortunata a essere qui. Svitolina? Sarà dura, vediamo cosa succederà, spero di divertirmi. Lei è davvero forte". Ha detto Jasmin Paolini dopo il successo su Zarazua in due set.

13:41

+++ Paolini-Zarazua 6-2, 6-4: partita finita +++

Jasmine non fatica alla battuta (40-15), chiude la partita al primo match point e centra il pass per il terzo turno degli Australian Open.

13:38

Paolini vede il traguardo

Scambi lunghissimi, poi l'errore di Zarazua dal fondo. Jasmine va sul 5-3 ai vantaggi. E adesso può chiudere la partita.

13:29

Paolini sorpresa

Game e break per la messicana (15-40): Jasmine ha spento la luce ma è comunque avanti (4-3).

13:27

Zarazua accorcia

Paolini sbaglia molto e cerca di chiudere la sfida premendo sull'acceleratore. Il game va alla messicana. Adessiamo siamo sul 4-2.

13:23

Allungo per Jasmine

Game a zero. Adesso il 4-1 è una mezza sentenza. Zarazua sta all'angolino.

13:20

Paolini centra il tris

Contro break ai vantaggi per Jasmine che adesso conduce 3-1.

13:14

Zarazua risponde

La messicana centra il break ai vantaggi a sorpresa e torna sotto nel parziale del secondo set (2-1).

13:08

Partita a senso unico

Zarazua è in tilt: 2-0 per Paolini che centra un altro break (30-40).

13:04

Inizia il secondo set: Paolini affonda

Per l'azzurra subito 1-0, condito anche dal quarto e quinto ace. Game a zero.

13:00

+++ Paolini-Zarazua 6-2: primo set per l'azzurra +++

Troppo lento il servizio della messicana, in mezzo anche un doppio fallo. Jasmine porta a casa il primo set senza particolari problemi.

12:56

Tutto facile per Jasmine

Paolini conduce per 5-2: game lampo. La battuta sta facendo la differenza.

12:54

Paolini sempre davanti

Zarazua soffre ma riesce a portarsi comunque sul 4-2 ai vantaggi, evitando il terzo break consecutivo.

12:45

Zarazua in difficoltà

Paolini sta sul 4-1 dopo il turno in battuta (40-30). L'azzurra ha un altro ritmo e un'altra potenza rispetto alla messicana.

12:42

Super game di Jasmine

Paolini comanda l'avversaria (15-40) e adesso conduce per 3-1 nel parziale del primo set. Secondo break di fila. Il suo dritto va che è una meraviglia.

12:38

Paolini avanti: 2-1

Stavolta l'azzurra tiene il servizio, anche grazie a un ace: 40-30 il finale. In chiusura di game un dritto imprendibile.

12:34

Risposta immediata

Subito 1-1 e contro break per Paolini che adesso torna al servizio.

12:29

Paolini parte male

Zarazua centra subito il break: 0-1. Fantastico l'ultimo scambio, molto lungo. Jasmine si difende bene ma alla fine passa la palla della messicana.

12:25

Partita iniziata

Batte Paolini: match al via

12:24

Altezza simile

Le due tenniste sono alte circa 1.60 cm. Sono molto aggressive e solide rispetto a colleghe più strutturate fisicamente.

12:19

Le atlete entrano in campo

Paolini e Zarazua sono state presentante all'interno del Centrale dopo aver completato il riscaldamento indoor.

12:15

La partita in tv

Paolini-Zarazua andrà in onda in diretta sui canali Eurosport. La sfida si potrà seguire anche in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e Dazn.

12:08

Sinner festeggia, ora spazio alle ragazze

Dopo il successo di Jannik, il campo è libero. Tocca di nuovo all'Italia, stavolta a Jasmine.

12:03

Paolini contro Zarazua: i precedenti

Non esistono precedenti tra le due tenniste. Siamo di fronte ad una sfida inedita.