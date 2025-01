Medvedev, multa pazzesca agli Australian Open: oltre la metà del suo premio. Ecco il motivo 

Australian Open, multato Medvedev: il motivo

Il 28enne tennista russo (n.5 Atp) è stato penalizzato di 10.000 dollari per il crollo nervoso durante la sua vittoria al primo turno in cinque set contro il thailandese Kasidit Samrej (qualificato e n.418 Atp), quando ha spaccato la racchetta e danneggiato una telecamera a bordo campo. Medvedev dovrà poi pagare altri 66.000 dollari per le intemperanze nel turno successivo, quando è stato eliminato in cinque set dal 19enne statunitense Learner Tien (n.121 Atp) e durante il match ha di nuovo lanciato la racchetta, quindi ha discusso con l'arbitro dopo che questi gli aveva chiamato fuori ripetuti falli di piede. Non contento, infine, ha saltato la conferenza stampa obbligatoria post-partita. Di 76mila dollari la cifra totale della sanzione infillita al numero cinque del mondo, ben oltre la metà dei 120mila guadagnati in premio con la sua qualificazione al secondo turno.