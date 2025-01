Rabbia Sabalenka, perde la testa dopo il ko con Keys agli Australian Open: il pubblico resta di sasso

La finale del singolare femminile degli Australian Open si è conclusa con la vittoria a sorpresa in tre set (6-3, 2-6, 7-5) dell'americana Madison Keys , al primo successo in uno Slam. Si è dovuta arrendere invece Aryna Sabalenka , la numero uno del ranking mondiale che sognava il terzo trionfo consecutivo in Australia. Neanche la bielorussa si aspettava di perdere e subito dopo la fine della partita si è lasciata andare alle emozioni , tra furia incontenibile e tristezza immensa .

Sabalenka, la racchetta distrutta e l'asciugamano in testa

Sabalenka è prima tornata verso la sua panchina, dove ha distrutto la racchetta sbattendola a terra rabbiosamente. Subito dopo essersi sfogata si è seduta coprendosi la testa con un asciugamano, per nascondere tutta la sua sofferenza e tristezza per una partita che voleva vincere a ogni costo, nonostante i numerosi successi già ottenuti in carriera. Il pubblico ha osservato con stupore il mix travolgente di emozioni della bielorussa, che sicuramente farà di tutto per trionfare nel prossimo torneo per dimenticare questa delusione.