Sabalenka e il segreto di Sinner: “Pensavo fossero le carote…”

Che sia una bella dormita o un pisolino il risultato funziona sempre. Jannik Sinner e il segreto del sonno: il campione azzurro ama dormire tanto. Un modo perfetto per far riposare corpo e mente così da rimanere sempre su altissimi livelli. Ma per Aryna Sabalenka, numero uno al mondo tra le donne, è tutto il contrario: “Jannik dice che il suo segreto è dormire 10 ore a notte? Pensavo il suo segreto fossero le carote”, scherza la campionessa dopo aver raggiunto la finale degli Australian Open, battendo l'amica Paula Badosa in semifinale. "A parte gli scherzi - prosegue la Sabalenka - se dormissi 10 ore penso che non sarei in grado di svegliarmi. 10 ore sono troppe per me. Il mio segreto è un frullato di proteine e dormire dalle 7 alle 9 ore, e divertirsi il giorno dopo le partite mettendo da parte il tennis, certamente una piccola pratica, però… magari fare shopping”