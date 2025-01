La corsa di Sinner verso il Grande Slam: le date dei prossimi appuntamenti da Wimbledon agli Us Open

Jannik Sinner trionfa agli Australian Open . Il numero uno si concede il bis a Melbourne, e dopo la vittoria di un anno fa contro Daniil Medvedev, stende anche Alexander Zverev in tre set . Per l'altoatesino, quindi, si mantiene viva la possibilità di conquistare il Grande Slam, impresa riuscita a pochi eletti nella storia del tennis, che comporterebbe la conquista dei quattro tornei più importanti nello stesso anno. Quando saranno, quindi, i prossimi appuntamenti da segnare sul calendario per inseguire questa impresa?

Quando sono i prossimi Slam

In ordine di tempo, il Roland Garros sarà il prossimo Slam in programma nel calendario 2025, in programma dal 25 maggio all'8 giugno. Sinner andrà a caccia del primo sigillo sulla terra rossa di Parigi. Poche settimane dopo, dal 30 giugno al 13 luglio, andrà in scena il torneo di Wimbledon, altro appuntamento dove Jannik non si è ancora imposto. Infine, dal 26 agosto all'8 settembre Sinner potrà puntare al bis negli Us Open.