Quando torna a giocare Sinner: il prossimo appuntamento dopo gli Australian Open

Quando tornerà in campo Jannik Sinner dopo gli Australian Open? Dopo aver battuto Alexander Zverev e conquistato il terzo Slam della carriera, l'altoatesino è pronto a lasciare Melbourne e concentrarsi per i prossimi tornei in calendario. Sono diversi gli eventi già segnati nel programma del numero uno, che si dedicherà al cemento fino a primavera inoltrata, quando inizierà la stagione su terra in preparazione al Roland Garros.

Sinner: quando giocherà i prossimi tornei

Jannik Sinner tornerà in campo al torneo Atp 500 di Rotterdam, in programma dal primo febbraio. In Olanda il numero uno difende il titolo conquistato nel 2024 in finale su Alex De Minaur. Poche settimane dopo, l'altoatesino sarà in campo all'Atp di Doha dal 17 febbraio: per lui sarà l'esordio assoluto all'evento in Qatar. L'appuntamento successivo è il Masters 1000 di Indian Wells, al via nei primi giorni di marzo.