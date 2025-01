Sinner salta Rotterdam: cosa cambia per il ranking, Zverev si avvicina?

La notizia è arrivata a nemmeno 24 ore dal trionfo agli Australian Open: Jannik Sinner non giocherà il torneo Atp 500 di Rotterdam. La scelta è stata presa per "riposare dopo la lunga corsa in Australia", come affermato dallo stesso numero uno, che tornerà in campo a metà mese per esordire nell'Atp di Doha. La decisione cambia quindi il calendario dell'altoatesino, un anno fa vincitore in Olanda in finale contro Alex De Minaur. Come inciderà, però, questo forfait sul ranking Atp? La certezza è una: Sinner non difenderà i 500 punti conquistati con il trionfo a Rotterdam nel 2024, quando si liberò in due set di De Minaur, nel frattempo arrivato a dieci sconfitte in altettante partite contro l'italiano, mai in difficoltà contro l'Australiano.