Ufficiale l'entry list per Indian Wells: Sinner comanda, mentre Kyrgios...

Dopo il forfait a Rotterdam, Jannik Sinner è pronto a ripartire e tornare in campo per i prossimi tornei dopo il successo agli Australian Open. A metà febbraio il numero uno volerà a Doha, per fare il suo esordio assoluto nell'Atp 500 in Qatar. Poi, dopo una breve tappa a Las Vegas per un torneo d'esibizione, sarà la volta del primo Masters 1000 stagionale. L'altoatesino sarà impegnato a Indian Wells, dove non difende punti essendo quelli del 2024 tolti in seguito al caso doping (era risultato positivo proprio a Indian Wells).