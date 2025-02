Sinner e il vino "rosso Jannik": perché non farà causa al comune di Manduria

I successi di Jannik Sinner lo hanno reso un'icona italiana, non solo dello sport. Ormai tutti lo conoscono, la sua immagine è molto ambita e qualcuno a volte finisce per sfruttarla senza permesso. Il comune di Manduria ha prodotto delle bottiglie di vino Primitivo denominate "rosso Jannik", con l'immagine stilizzata del numero uno del tennis mondiale. Peccato che Sinner e i suoi legali non ne sapessero nulla, ma hanno comunque deciso di non fare causa a nessuno.