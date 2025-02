Anna Kalinskaya torna in campo: come sta e le ultime news sul rapporto con Sinner

Anna Kalinskaya si prepara a tornare in campo . Dopo un inizio di stagione complicato, tra guai fisici e il virus che l'ha costretta al ritiro degli Australian Open , la tennista russa affronterà il Wta 1000 di Doha , a cui prenderà parte anche Jasmine Paolini . Il suo 2025 è iniziato come peggio non poteva, con il forfait dallo Slam di Melbourne e, successivamente, con il ritiro durante un match del Wta di Singapore. A questo si aggiungono i problemi tra schiena, anca e caviglia. I fatti di campo non hanno però spento le voci extra sportive sullo stato della relazione con Jannik Sinner .

Sinner-Kalinskaya: la situazione

Qual è, quindi, la situazione attuale tra i due? Di recente, Kalinskaya ha risposto a una domanda sulla coppia come se i due stessero ancora insieme, senza però confermare nulla. In autunno, il numero uno era volato a Miami dove ci sarebbe stato un incontro, mentre a dicembre Sinner ha incontrato il fratello di lei a Dubai durante la preparazione per il 2025. Sui social molti si chiedono come questa relazione possa reggere visti gli impegni di entrambi e le poche occasioni per vedersi. Al momento, però, non è dato sapere con certezza se i due stiano ancora insieme.