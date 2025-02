Paolini in campo a Doha: chi saranno le avversarie, c'è anche il doppio con Errani

Jasmine Paolini è pronta a tornare in pista. Dopo gli Australian Open chiusi al terzo turno e la visita al Quirinale da Sergio Mattarella, la numero uno italiana ripartirà dal Wta 1000 di Doha, evento di primo livello che la vedrà di fronte alle principali avversarie per le posizioni di vertice del ranking femminile. La tennista toscana usufruirà del bye al primo turno, avanzando direttamente ai sedicesimi di finale dove affronterà la vincente del match tra la cinese Yue Yuan e la francese Caroline Garcia. Ai blocchi di partenza anche Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, rispettivamente numero uno e due del mondo (la polacca ha vinto le ultime tre edizioni del torneo), così come la numero tre della classifica mondiale Coco Gauff.