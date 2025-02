La Bild questa volta non attacca Sinner: le parole al miele di Boris Becker

Boris Becker sta dalla parte di Jannik Sinner. Le parole dell'ex tennista tedesco arrivano attraverso la "Bild", che a gennaio aveva più volte criticato il numero uno sul caso doping, arrivandolo a chiamare "Skandal-Sinner". Stavolta, però, il quotidiano tedesco riporta dichiarazioni di sostegno a Jannik da parte del sei volte campione Slam, intervenuto a margine del festival del cinema di Berlino. "È stato in grado di dimostrare la sua innocenza in tre diversi processi in tribunale - ha detto sulla squalifica di tre mesi, arrivata dopo l'accordo con la Wada -. La quantità trovata era piccolissima: stiamo parlando di un milionesimo dopo la virgola".