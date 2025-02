Volandri: "Sinner, tre mesi sono un'opportunità"

Con l'accordo per la squalifica di tre mesi, Jannik Sinner potrà lasciarsi alle spalle questo ultimo anno, pieno di successi in campo ma rovinato dall'ombra di un possibile stop molto più lungo. Nel circuito molti sono dalla sua parte e hanno condiviso la scelta, altri si sono lamentati principalmente di un sistema sempre più confuso e all'apparenza ingiusto. Chi lo conosce bene non ha mai avuto dubbi sulla sua innocenza, come Filippo Volandri, capitano dell'Italia bicampione di Coppa Davis, che sa bene cosa ha provato Sinner: "Accordarsi è stato come togliersi un macigno. Finisce un incubo e ora andando al pratico ci sono da programmare questi tre mesi, che sono tantissimi per uno sportivo".