Sinner, la squalifica e la crisi con Anna Kalinskaya: lascia Dubai e vola dalla famiglia. Ecco dove è andato

Jannik Sinner fa tappa in Alto Adige. Il numero uno ha cominciato a scontare i tre mesi di squalifica, ufficializzati dopo l' accordo con la Wada sul caso Clostebol . Così, dopo una breve sosta a Dubai, il vincitore degli ultimi Australian Open ha fatto rientro nella sua Sesto . In attesa di riprendere la racchetta in mano, per lui qualche momento sugli sci, come testimoniato dalle immagini comparse sul web. I pochissimi giorni trascorsi nell'emirato, dove Anna Kalinskaya era impegnata nel torneo Wta 1000, hanno però fatto allarmare i fan. In tanti sui social si sono chiesti quale sia l'attuale situazione tra i due.

Sinner a Dubai per Kalinskaya?

Secondo le ultime voci, infatti, Sinner non sarebbe stato a Dubai per vedere Kalinskaya, bensì per visitare alcune strutture che gli consentirebbero di allenarsi anche durante il primo periodo della squalifica, durante il quale non potrà accedere alle strutture o ai circoli associati alla Federazione, ma potrà comunque allenarsi in privato per preparare il ritorno in campo, che potrebbe avvenire in occasione degli Internazionali BNL d'Italia il 7 maggio. Sempre più insistenti, di conseguenza, le indiscrezioni su un allontanamento dei due, anche se non è mai arrivata una conferma o smentita ufficiale.