Vavassori, è polemica sul doppio: "Ora si pensa solo al business"

Andrea Vavassori interviene sul caso del doppio di tennis che, nelle ultime settimane, ha tenuto banco dopo la novità Us Open. Lo Slam di New York, del quale l'azzurro è campione in carica nel doppio misto con Sara Errani, ha annunciato una rivoluzione nel format che penalizzerà gli specialisti della disciplina. Una novità che ha generato l'immediata protesta dei due vincitori del torneo con una lettera aperta. Stavolta, Vavassori ha risposto alle parole di Reilly Opelka. "Dovrebbero sbarazzarsi al 100% del doppio - le parole del tennista statunitense -. È per i singolaristi falliti. Non esistono gli specialisti del doppio: non vendono alcun biglietto, ottengono campi di allenamento, fisioterapisti e risorse che poi non tramutano in profitti. E poi si lamentano pure che non guadagnano abbastanza".