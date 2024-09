Errani-Vavassori diretta: finale Us Open doppio misto, segui la partita LIVE

NEW YORK (Stati Uniti) - Per la prima volta nella storia del tennis, una coppia mista italiana ha raggiunto la finale di uno Slam. Sara Errani e Andrea Vavassori affronteranno la coppia Townsend-Young nella finale del doppio misto degli US Open 2024. Segui il live

21:27

Errani-Vavassori/Townsend-Young: 2-3

La coppia statunitense al servizio con Donald Young. Primo punto per gli americani. Ancora un punto per la coppia statunitense. Ancora un punto conquistato dalla Townsend. Errani legge al meglio le intenzioni degli avversari e va a punto. La risposta dell'italiana è imprecisa: gli americani vincono il quinto game

21:25

Errani-Vavassori/Townsend-Young: 2-2

La coppia italiana al servizio con Sara Errani. Donald Young sbaglia la risposta. Ottimo punto a rete di Taylor Townsend. L'errore a rete di Sara Errani nello scambio. Vavassori affonda il colpo e conquista il punto. Ancora un punto a rete per l'azzurro. Vavassori insuperabile: la coppia italiana vince il quarto game

21:21

Errani-Vavassori/Townsend-Young: 1-2

La coppia statunitense al servizio con Taylor Townsend. E' larga la risposta di Sara Errani. Passante lungo linea di Taylor Townsend. Ottimo allungo di Vavassori dopo una convincente risposta di Errani sul servizio di Taylor Townsend. Donald Young conquista un punto a rete. Ancora uno spunto di Young regala il terzo game agli americani

21:18

Errani-Vavassori/Townsend-Young: 1-1

La coppia italiana al servizio con Andrea Vavassori. Donald Young va a segno. Taylor Townsend sbaglia la risposta. E' lunga la risposta degli americani. Ancora un errore per Taylor Townsend. L'errore a rete di Donald Young regala il game agli azzurri.

21:15

Errani-Vavassori/Townsend-Young: 0-1

Inizia la finale, la coppia statunitense al servizio con Donald Young. Il primo punto è per gli statunitensi per un errore di Errani. Vavassori sbaglia la risposta al servizio. Il punto di Taylor Townsend a rete. Ancora un punto per gli americani che conquistano il primo game a zero

21:05

Us Open, l'ingresso in campo dei tennisti

I quattro tennisti sono appena entrati in campo: a breve inizieranno il loro riscaldamento prima della finale di doppio misto del torneo Us Open 2024

21:00

Us Open, tutto pronto per la finale del doppio misto

I quattro tennisti sono attesi all'Arthur Ashe Stadium di New York per iniziare la finale di doppio misto degli Us Open 2024

20:45

Slam, un 2024 da sogno per gli italiani

E’ stato un anno d’oro per il tennis italiano che ha portato almeno un tennista in finale in tutti e quattro i tornei Slam. Jannik Sinner ha disputato e vinto la finale degli Australian Open, così come Bolelli e Vavassori, sconfitti nell’ultimo atto. A Wimbledon Jasmine Paolini ha giocato la finale del singolare femminile. La tennista italiana si è ripetuta nel singolare femminile al Roland Garros, giocando anche la finale di doppio con Sara Errani. Nel doppio maschile finale anche per Bolelli e Vavassori. Ora, agli Us Open, la finale per Errani e Vavassori nel doppio misto in attesa di buone notizie dal numero uno del mondo

20:30

Us Open, Errani-Vavassori, la nuova coppia

I due tennisti italiani hanno iniziato il loro percorso nel doppio misto alle Olimpiadi di Parigi. Nel torneo olimpico si sono fermati ai quarti di finale dopo il ko contro gli olandesi Koolhof e Schuurs. Finora hanno giocato in coppia soltanto due tornei.

20:15

Us Open, Errani-Vavassori un solo set perso in tutto il torneo

La coppia italiana Errani-Vavassori ha conquistato la finale dello Slam statunitense perdendo un unico set nella prima partita disputata agli Us Open contro la coppia Rogers-Galloway. Poi è stato un percorso netto.



20:00

Il percorso di Errani-Vavassori agli Us Open 2024

I tennisti italiani nel primo turno hanno eliminato la coppia statunitense Rogers-Galloway per due set a uno con il punteggio di 2-6, 6-3, 11-9. Nel secondo turno ancora un successo con un’altra coppia statuniense Mateas-McDonald con il punteggio di 6-2, 6-3. Ai quarti di finale Errani-Vavassori hanno eliminato la coppia formata da Su-Wei Hsieh e Jan Zielinski (6-3, 6-4) mentre in semifinale hanno collezionato il terzo successo contro un’altra coppia americana sconfiggendo Grant-Kovacevic con il punteggio di 6-3, 7-5.

